***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.10.2021 13:30
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
28.10.2021
600 1.998,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973204
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6177
En Düşük
9,5185
12:3511,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0071
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,1178
12:35549,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,49
|Açılış
|: 549,53
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
548,87
BIST En Aktif Hisseler12:35
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|BTCIM
|14,88
|7.197.368
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,19
|19.214.500
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|BTCIM
|14,88
|7.197.368
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,19
|19.214.500
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5699
|9,5773
|% 0,52
|
|Euro
|11,1443
|11,1544
|% 0,06
|
|Sterlin
|13,1396
|13,2055
|% 0,28
|
|Frank
|10,4513
|10,5143
|% 0,45
|
|Riyal
|2,5420
|2,5547
|% 0,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-12,17
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|0,16
|
Seans Raporu
12:35
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15:27
KARYE, ATSYH, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:27
FRIGO, TIRE, TURSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:12
GOZDE, PEGYO, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:57
DOGUB, ZRGYO, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:57
KTSKR, GOODY, TIRE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında