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***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

03.11.2021 18:15
***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler


***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR

03.11.2021
900 2.913,00 39 128,70




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974567


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLYHO 1,98 332.565.446 % 10,00  
CLEBI 188,60 205.668.459 % 9,97  
TETMT 190,80 8.396.932 % 9,97  
PRKAB 27,16 142.411.262 % 9,96  
ZRGYO 2,43 156.016.146 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6907 9,6954 % 0,57  
Euro 11,2079 11,2178 % 0,15  
Sterlin 13,0405 13,1059 % -0,85  
Frank 10,5750 10,6387 % 0,42  
Riyal 2,5772 2,5901 % 0,60  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 22,01  
Altın Gr. 559 559 10,47  
Cumhuriyet 3.717 3.770 74,00  
Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,35  
Gümüş Gr. 7,42 7,44 0,14  
B. Petrol 81,71 81,71 -0,28  
Seans Raporu 18:05
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