***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.12.2021 20:29
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
08.12.2021
2.100 8.112,00 2.400 9.219,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982197
BIST
17:442.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,70
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:4413,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0589
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:4415,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0627
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:44794,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,22
|Açılış
|: 794,46
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BFREN
|1.265,00
|88.788.913
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.623.975
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.930.303
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|92.719.169
|% 9,97
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,32
|5.046.146.886
|% 1,45
|
|KRDMD
|10,85
|3.277.320.524
|% 3,33
|
|PETKM
|9,12
|2.609.061.835
|% 2,01
|
|SISE
|15,67
|2.542.962.731
|% 1,75
|
|GARAN
|11,74
|1.618.800.563
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.180.326.401
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,85
|3.277.320.524
|% 3,33
|
|PETKM
|9,12
|2.609.061.835
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,56
|920.480.155
|% -1,39
|
|TSKB
|1,58
|400.016.232
|% -3,07
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8341
|13,8461
|% 0,43
|
|Euro
|15,6312
|15,6585
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,2854
|18,3771
|% 0,60
|
|Frank
|14,9648
|15,0550
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6858
|3,7042
|% 0,58
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,59
|
|Altın Gr.
|794
|794
|6,92
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,12
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,70
|