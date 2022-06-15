***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2022 18:37
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
15.06.2022
- - 300 828,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037506
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3611
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3807
En Düşük
17,9707
18:051.027,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.027,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2841
|17,2937
|% 0,32
|
|Euro
|18,3315
|18,3988
|% 2,10
|
|Sterlin
|21,3256
|21,4326
|% 2,02
|
|Frank
|17,8324
|17,9398
|% 3,34
|
|Riyal
|4,5927
|4,6157
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,29
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|11,99
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.801
|6.928
|57,00
|
|Yarım
|3.339
|3.389
|28,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.694
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,19
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,25
|