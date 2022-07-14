***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2022 18:16
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
14.07.2022
900 2.721,00 300 921,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045514
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0766
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3365
18:0517,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0679
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4475
18:05952,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,50
|Açılış
|: 952,36
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3391
|17,3524
|% -0,44
|
|Euro
|17,4693
|17,5444
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,5391
|20,6421
|% -0,11
|
|Frank
|17,7029
|17,8095
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6146
|4,6377
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-5,64
|
|Altın Gr.
|954
|954
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.519
|6.668
|-36,00
|
|Yarım
|3.177
|3.250
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.624
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,33
|