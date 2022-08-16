***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.08.2022 18:30
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
16.08.2022
2.100 8.625,00 2.701 11.170,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056030
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9646
En Düşük
17,9331
18:0518,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2993
En Düşük
18,2646
18:051.016,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.016,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.017,54
En Düşük
1.016,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9396
|17,9491
|% 0,01
|
|Euro
|18,2541
|18,2833
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,5743
|21,6825
|% 0,05
|
|Frank
|18,7773
|18,8904
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7667
|4,7907
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.837
|6.916
|-35,00
|
|Yarım
|3.332
|3.381
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.690
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|0,01
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|0,03
|