***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.08.2022 18:28
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
29.08.2022
1.967 11.325,25 705 4.109,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058946
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.008,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,26
|Açılış
|: 1.008,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.006,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1743
|18,1844
|% -0,05
|
|Euro
|18,2013
|18,2166
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,1238
|21,2297
|% -0,46
|
|Frank
|18,5930
|18,7050
|% -0,58
|
|Riyal
|4,8252
|4,8494
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-12,95
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,08
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.761
|6.829
|-41,00
|
|Yarım
|3.294
|3.339
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,21
|97,21
|-5,72
|