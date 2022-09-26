***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.09.2022 18:12
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
26.09.2022
3.088 22.486,80 2.400 17.604,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065331
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,7323
En Düşük
18,4396
18:0517,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9128
En Düşük
17,6995
18:05968,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,89
|Açılış
|: 968,89
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
980,30
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5033
|18,5104
|% 0,19
|
|Euro
|17,7390
|17,7684
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,6913
|19,7901
|% 0,14
|
|Frank
|18,6095
|18,7216
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|6,74
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.595
|6.689
|10,00
|
|Yarım
|3.209
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|1,49
|