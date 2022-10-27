***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.10.2022 18:25
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
27.10.2022
2.400 22.125,00 2.150 19.888,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074785
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,4978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0514
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35980,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -13,86
|Açılış
|: 980,28
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5711
|18,5729
|% -0,14
|
|Euro
|18,4705
|18,4978
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,4646
|21,5722
|% 0,16
|
|Frank
|18,5593
|18,6711
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% -0,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-21,54
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-13,74
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.580
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.206
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-1,65
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında