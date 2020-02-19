***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.02.2020 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
19.02.2020 250 470,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820150
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0865
En Düşük
6,0483
18:056,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5689
En Düşük
6,5382
18:05313,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,97
|Açılış
|: 313,70
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8488
|7,8882
|% -0,19
|
|Frank
|6,1569
|6,1940
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6165
|1,6246
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,35
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,02
|
|B. Petrol
|58,95
|58,95
|1,20
|