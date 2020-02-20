***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.02.2020 18:20
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
20.02.2020 1.000 1.730,00 500 857,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820552
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1085
En Düşük
6,0806
18:056,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05318,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,79
|Açılış
|: 318,25
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
318,52
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8446
|7,8840
|% 0,07
|
|Frank
|6,1906
|6,2279
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6228
|1,6309
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|9,83
|
|Altın Gr.
|318
|318
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,61
|