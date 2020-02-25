***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.02.2020 19:51
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
25.02.2020 500 840,00 250 432,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821562
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6997
En Düşük
6,5938
18:05325,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,32
|Açılış
|: 325,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9654
|8,0054
|% 1,08
|
|Frank
|6,2720
|6,3098
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6325
|1,6407
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,46
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|54,09
|54,09
|-1,68
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