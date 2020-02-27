***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.02.2020 18:22
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
27.02.2020 500 815,00 250 405,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822116
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1877
En Düşük
6,1506
18:056,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0925
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,94
|Açılış
|: 327,93
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9325
|7,9723
|% 0,17
|
|Frank
|6,3363
|6,3744
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6417
|1,6499
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|10,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,38
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-1,86
|