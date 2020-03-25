***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.03.2020 18:32
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
25.03.2020 250 235,00 250 245,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832202
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:057,0073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0773
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05335,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 335,83
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|276.711
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5948
|7,6329
|% 0,98
|
|Frank
|6,5719
|6,6115
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7148
|1,7234
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|-7,11
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|27,01
|27,01
|-0,14
|