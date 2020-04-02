***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.04.2020 18:25
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
02.04.2020 750 922,50 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834401
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6170
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0854
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2220
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1360
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1934
18:05341,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,29
|Açılış
|: 341,86
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1699
|8,2109
|% -1,16
|
|Frank
|6,7735
|6,8143
|% -2,04
|
|Riyal
|1,7501
|1,7589
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,38
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|28,89
|28,89
|4,15
|
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