***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.04.2020 18:25
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
10.04.2020 344 450,32 250 340,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837256
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 636,53
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
97.483
En Düşük
95.352
18:056,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
18:057,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
18:05363,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,37
|Açılış
|: 363,28
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3211
|8,3628
|% 0,47
|
|Frank
|6,8992
|6,9408
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7743
|1,7832
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|362
|363
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.386
|2.450
|4,70
|
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,40
|
|Çeyrek
|582
|596
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|