***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.04.2020 19:50
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
13.04.2020 - - 250 350,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837619
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,0989
|Açılış
|: 31,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4800
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1077
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1600
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:053,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,04
|Açılış
|: 3,36
|
|Önceki Kapanış
|: 3,32
|
3,37
En Düşük
3,28
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4875
|8,5301
|% 2,07
|
|Frank
|7,0013
|7,0434
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8017
|1,8108
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|375
|375
|11,67
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.459
|78,80
|
|Tam
|2.465
|2.530
|84,90
|
|Yarım
|1.199
|1.231
|39,40
|
|Çeyrek
|601
|616
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,39
|-0,04
|