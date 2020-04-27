***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.04.2020 08:50
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
24.04.2020 250 440,00 500 900,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840206
BIST
11:36100.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 1.895,44
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:366,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:367,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:36386,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 386,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.646.929
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.214.277
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.438.450
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|368.993.865
|% 2,09
|
|THYAO
|10,60
|324.058.335
|% 3,21
|
|ECILC
|4,99
|291.731.543
|% 3,53
|
|ASELS
|27,26
|270.670.152
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,35
|219.052.082
|% 8,06
|
|GUSGR
|3,35
|219.052.082
|% 8,06
|
|ECILC
|4,99
|291.731.543
|% 3,53
|
|ODAS
|1,66
|94.544.197
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,08
|100.361.215
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|368.993.865
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6532
|8,6966
|% 0,93
|
|Frank
|7,1574
|7,2005
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,43
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.537
|-0,50
|
|Tam
|2.544
|2.603
|-0,50
|
|Yarım
|1.240
|1.270
|-0,30
|
|Çeyrek
|622
|635
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,88
|23,88
|-0,93
|