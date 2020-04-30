GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7581
|8,8020
|% 1,36
|Frank
|7,1936
|7,2370
|% 1,20
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-24,90
|Altın Gr.
|380
|380
|-2,65
|Cumhuriyet
|2.436
|2.493
|-19,20
|Tam
|2.500
|2.554
|-19,70
|Yarım
|1.218
|1.249
|-9,60
|Çeyrek
|611
|624
|-4,80
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,94
|-0,38
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,06
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|1,51
Seans Raporu
- 17:59TKNSA Yüzde -6.00 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 488, 590 adet işlem
- 17:58OYLUM Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 333, 945 adet işlem
- 17:57KRONT Yüzde -9.99 oranında düşüşle 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 520 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -390, 16 kaybederek (% -0.33 ) 118, 739
- 17:56 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AFYON, ADESE, GARAN