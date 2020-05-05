***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.05.2020 19:21
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
05.05.2020 548 1.034,76 250 475,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842838
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0431
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,38
|Açılış
|: 387,77
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7939
|8,8380
|% 0,64
|
|Frank
|7,2585
|7,3023
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8813
|1,8907
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,26
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.539
|13,30
|
|Tam
|2.558
|2.601
|13,60
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|6,70
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|3,21
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem