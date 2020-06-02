***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.06.2020 18:39
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
02.06.2020 250 460,00 500 930,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848626
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1098
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,6949
18:057,4906
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0780
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4820
18:05371,83
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -9,10
|Açılış
|: 372,03
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3831
|8,4252
|% -1,13
|
|Frank
|6,9423
|6,9841
|% -1,62
|
|Riyal
|1,7809
|1,7899
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-14,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,61
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.453
|-56,20
|
|Tam
|2.484
|2.516
|-65,40
|
|Yarım
|1.212
|1.232
|-32,10
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
|