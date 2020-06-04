***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.06.2020 18:15
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
04.06.2020 - - 250 475,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849208
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0899
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05371,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,71
|Açılış
|: 371,63
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|10,45
|79.005.468
|% 10,00
|
|PKART
|10,67
|33.148.095
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.497.918
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.408.461
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|348.970
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.017.011
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.087.220
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.142.087
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|1.282.066.062
|% 0,72
|
|ASELS
|31,68
|1.119.153.444
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.018.125.112
|% 5,18
|
|GARAN
|8,15
|980.589.711
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,66
|628.806.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|628.806.859
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.018.125.112
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|270.095.446
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|290.743.939
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|163.624.666
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4927
|8,5353
|% 0,52
|
|Frank
|7,0342
|7,0765
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7940
|1,8030
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,47
|
|Altın Gr.
|370
|371
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.439
|12,60
|
|Tam
|2.479
|2.510
|12,90
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,30
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-0,26
|