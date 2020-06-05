***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.06.2020 19:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
05.06.2020 500 932,50 500 957,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849647
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -5,45
|Açılış
|: 366,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5862
|8,6293
|% 1,26
|
|Frank
|7,0189
|7,0612
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8008
|1,8099
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-32,97
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,37
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.416
|-31,70
|
|Tam
|2.449
|2.493
|-25,30
|
|Yarım
|1.195
|1.212
|-17,80
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,38
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|1,96
|