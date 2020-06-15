***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2020 18:20
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
15.06.2020 250 520,00 1.000 2.060,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851275
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
18:057,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05378,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,74
|Açılış
|: 378,73
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|1.296.728
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.102.484
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.288.611
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.306.944
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.773.804
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|491.142
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|255.493
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|698.684
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|937.880.175
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|756.787.031
|% -1,04
|
|SASA
|10,72
|701.632.125
|% 3,98
|
|GARAN
|8,06
|690.279.689
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|688.246.451
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|756.787.031
|% -1,04
|
|KARSN
|2,23
|466.164.292
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,29
|275.220.395
|% 3,20
|
|IEYHO
|0,82
|142.926.376
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|263.764.432
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5877
|8,6307
|% 0,79
|
|Frank
|7,1848
|7,2281
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-11,70
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.477
|-8,30
|
|Tam
|2.527
|2.545
|-8,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,28
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,42
|38,42
|-0,31
|