***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.06.2020 18:18
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
18.06.2020 1.000 1.990,00 500 1.020,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851867
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05379,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 379,82
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.070.389
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.353.758
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.338.126
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.831.386
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.438.707
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|285.623
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,04
|2.297.891.238
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|966.174.023
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,41
|914.335.252
|% 3,73
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|KRDMD
|3,04
|2.297.891.238
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|553.464.669
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|347.345.922
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|387.991.400
|% 0,65
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4921
|8,5347
|% -0,88
|
|Frank
|7,1826
|7,2258
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,32
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.484
|-2,20
|
|Tam
|2.535
|2.549
|-2,20
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-1,10
|
|Çeyrek
|619
|624
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,18
|41,18
|0,47
|
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