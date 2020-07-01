***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.07.2020 18:37
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
01.07.2020 250 505,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853811
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8432
18:057,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05389,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,77
|Açılış
|: 389,69
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5265
|8,5692
|% 0,61
|
|Frank
|7,2182
|7,2617
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-12,53
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.595
|2.608
|-15,30
|
|Yarım
|1.260
|1.276
|-7,50
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|0,85
|
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