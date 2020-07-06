***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.07.2020 19:06
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
06.07.2020 1.000 2.302,50 1.000 2.352,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855258
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,44
|Açılış
|: 393,57
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5414
|8,5843
|% 0,04
|
|Frank
|7,2599
|7,3037
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,55
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.570
|16,00
|
|Tam
|2.625
|2.637
|16,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|8,00
|
|Çeyrek
|637
|646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|