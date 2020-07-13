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***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

13.07.2020 18:18
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
13.07.2020 - - 750 1.507,50




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859558


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
18:05118.399
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Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.399 En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6281 8,6713 % -0,08  
Frank 7,2672 7,3110 % 0,09  
Riyal 1,8235 1,8326 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 9,66  
Altın Gr. 399 399 1,89  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,20  
Tam 2.670 2.681 8,50  
Yarım 1.296 1.312 4,10  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 19,25 19,30 0,56  
Gümüş Gr. 4,25 4,25 0,12  
B. Petrol 43,19 43,19 -0,05  
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