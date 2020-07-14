***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2020 18:15
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
14.07.2020 750 1.532,50 1.000 2.085,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859847
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:05399,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,51
|Açılış
|: 399,05
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,23
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.996.778
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.599.900
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.707.942
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.333.077
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.402.973
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.496.760
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.094.267
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.449.958.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|924.427.335
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|858.206.833
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.249.911.476
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.582.431.686
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|416.237.075
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.752.550
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|769.144.067
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5755
|8,6186
|% -0,11
|
|Frank
|7,2829
|7,3267
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|6,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|9,60
|
|Tam
|2.673
|2.685
|9,90
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,36
|
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