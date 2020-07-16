***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.07.2020 19:00
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
16.07.2020 - - 500 1.100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860154
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:05396,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,30
|Açılış
|: 396,71
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
396,17
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.810.258
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6017
|8,6448
|% -0,03
|
|Frank
|7,2352
|7,2787
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-10,47
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.602
|-14,80
|
|Tam
|2.657
|2.670
|-15,20
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-7,40
|
|Çeyrek
|647
|654
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,50
|