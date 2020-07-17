***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.07.2020 18:33
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
17.07.2020 - - 250 547,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860325
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8751
En Düşük
6,8486
18:057,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8696
En Düşük
7,7990
18:05399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,16
|Açılış
|: 399,44
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
400,36
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5995
|8,6426
|% 0,18
|
|Frank
|7,2842
|7,3281
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|12,40
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.620
|21,00
|
|Tam
|2.675
|2.689
|21,60
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|10,60
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem