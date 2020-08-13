***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.08.2020 18:15
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
13.08.2020 250 425,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868744
BIST
18:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:007,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:008,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:00457,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,78
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSPOR
|4,18
|326.374.033
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.311.337
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.183.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.142.146
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.762.191
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.021.547
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|RTALB
|42,98
|756.200.840
|% -9,90
|
|BURCE
|21,74
|10.480.024
|% -9,11
|
|ASELS
|17,60
|1.128.870.576
|% -0,85
|
|TUPRS
|78,45
|1.042.983.937
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,98
|1.023.955.418
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,96
|1.018.078.869
|% -2,13
|
|THYAO
|11,18
|992.611.763
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|1.023.955.418
|% -2,94
|
|KARSN
|3,27
|935.243.667
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,82
|798.526.097
|% -6,62
|
|SKBNK
|1,50
|387.531.553
|% -0,66
|
|ODAS
|2,43
|449.178.764
|% -3,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3143
|7,3249
|% -0,12
|
|Euro
|8,6551
|8,6674
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,5506
|9,5985
|% 0,24
|
|Frank
|8,0094
|8,0577
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9456
|1,9554
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|29,09
|
|Altın Gr.
|457
|457
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,25
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,32
|