***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.08.2020 18:28
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
20.08.2020 250 442,50 500 895,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870454
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0510
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0693
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7199
En Düşük
8,6034
18:05458,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,24
|Açılış
|: 458,76
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3349
|7,3396
|% 0,70
|
|Euro
|8,6968
|8,7077
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,6509
|9,6993
|% 1,31
|
|Frank
|8,0363
|8,0847
|% 1,23
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|17,25
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHGZT
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