***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.08.2020 09:05
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
26.08.2020 - - 500 917,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871345
BIST
10:241.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.105
10:247,3465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3423
10:248,7013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6852
10:24459,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,45
|Açılış
|: 459,27
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:24
|GYHOL
|24,20
|3.478.242
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.521.326
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|3.954.713
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|8.662.102
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|6,85
|5.165.221
|% -9,75
|
|IHGZT
|2,83
|1.405.269
|% -4,39
|
|HUBVC
|19,89
|6.869.788
|% -3,91
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|GUSGR
|6,72
|225.711.798
|% 2,13
|
|SISE
|6,27
|146.482.566
|% 0,32
|
|GARAN
|6,94
|121.209.956
|% 0,58
|
|FENER
|24,02
|115.562.900
|% 4,25
|
|PETKM
|4,04
|89.362.312
|% 0,25
|
|GUSGR
|6,72
|225.711.798
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,87
|57.241.225
|% 0,54
|
|SISE
|6,27
|146.482.566
|% 0,32
|
|PETKM
|4,04
|89.362.312
|% 0,25
|
|TSKB
|1,12
|22.455.291
|% 0,90
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3445
|7,3465
|% -0,22
|
|Euro
|8,6898
|8,7013
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6870
|9,7355
|% -0,13
|
|Frank
|8,0584
|8,1069
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% -0,17
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-11,22
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|-0,05
|