***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.09.2020 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
07.09.2020 750 1.472,50 750 1.497,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873785
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0136
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59462,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4567
|7,4652
|% 0,43
|
|Euro
|8,8102
|8,8237
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7946
|9,8437
|% -0,48
|
|Frank
|8,1072
|8,1561
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9829
|1,9928
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,29
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP