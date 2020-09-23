***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.09.2020 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
23.09.2020 4.000 10.325,00 4.474 11.524,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876362
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:058,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05462,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -6,25
|Açılış
|: 462,14
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|PKENT
|890,10
|513.800
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6840
|7,6886
|% 0,34
|
|Euro
|8,9793
|8,9847
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7963
|9,8454
|% 0,63
|
|Frank
|8,3076
|8,3576
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0461
|2,0563
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-32,46
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|-1,23
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|-0,32
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|0,09
|