***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.10.2020 18:21
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
01.10.2020 750 1.682,50 1.250 2.900,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877834
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0456
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05475,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,08
|Açılış
|: 475,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,28
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7345
|7,7389
|% 0,23
|
|Euro
|9,0903
|9,1018
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,9346
|9,9845
|% 0,09
|
|Frank
|8,3948
|8,4454
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0574
|2,0678
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|475
|475
|7,74
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051