***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.10.2020 18:27
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
07.10.2020 - - 750 1.780,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879375
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0893
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1360
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2881
En Düşük
9,1278
18:05477,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,96
|Açılış
|: 477,78
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8800
|7,8871
|% 1,15
|
|Euro
|9,2762
|9,2881
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,1481
|10,1990
|% 1,41
|
|Frank
|8,5614
|8,6130
|% 1,21
|
|Riyal
|2,0946
|2,1051
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,63
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,22
|
|B. Petrol
|41,51
|41,51
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO