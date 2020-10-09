***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2020 18:12
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
09.10.2020 500 1.255,00 1.500 3.735,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880534
BIST
17:591.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,03
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:597,8608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0827
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:599,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0571
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:59487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,70
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|14,74
|388.827
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.368
|% 10,00
|
|SRVGY
|36,80
|9.590.824
|% 9,98
|
|CRFSA
|26,24
|74.665.008
|% 9,97
|
|DNISI
|14,03
|7.268.704
|% 9,95
|
|TKURU
|495,20
|1.979.314
|% -10,00
|
|TACTR
|15,06
|2.300.810
|% -9,98
|
|BMELK
|12,00
|742.032
|% -9,98
|
|ARTI
|17,79
|2.107.599
|% -9,97
|
|TUCLK
|7,44
|3.868.845
|% -9,93
|
|ODAS
|3,19
|365.596.960
|% 1,27
|
|TURSG
|6,12
|266.330.083
|% 0,00
|
|NATEN
|40,20
|238.573.474
|% -6,99
|
|HLGYO
|2,51
|236.080.486
|% 5,46
|
|MPARK
|17,73
|233.063.384
|% 4,66
|
|ODAS
|3,19
|365.596.960
|% 1,27
|
|HLGYO
|2,51
|236.080.486
|% 5,46
|
|IHLGM
|1,56
|108.863.874
|% -0,64
|
|TURSG
|6,12
|266.330.083
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,55
|111.202.913
|% 2,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8573
|7,8608
|% -1,04
|
|Euro
|9,2835
|9,2934
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,1906
|10,2417
|% -0,47
|
|Frank
|8,5910
|8,6427
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% -0,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|32,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,70
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,17
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,14
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında