***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.10.2020 19:20
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
14.10.2020 2.000 5.832,50 1.000 2.962,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881720
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,2983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0076
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05483,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9050
|7,9092
|% -0,13
|
|Euro
|9,2873
|9,2983
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2684
|10,3199
|% 0,54
|
|Frank
|8,6250
|8,6770
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,56
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
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17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem