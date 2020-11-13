***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.11.2020 18:32
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
13.11.2020 1.500 5.312,50 1.500 5.412,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888512
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0386
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05466,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,19
|Açılış
|: 466,08
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6475
|7,6550
|% -0,44
|
|Euro
|9,0433
|9,0592
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0625
|10,1130
|% 0,02
|
|Frank
|8,3540
|8,4043
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0368
|2,0470
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,36
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,08
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,67
|