***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.12.2020 18:33
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
08.12.2020 2.250 8.987,50 1.750 7.125,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892177
BIST
18:051.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
18:057,8110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7893
18:059,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4353
18:05469,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,69
|Açılış
|: 469,82
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
472,42
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8092
|7,8110
|% 0,02
|
|Euro
|9,4591
|9,4680
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,4075
|10,4597
|% -0,10
|
|Frank
|8,7596
|8,8124
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0771
|2,0875
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|6,93
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,62
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|48,81
|48,81
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
-
17:57GOLTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 075 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, SISE
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 39 artarak (% 1.45 ) 1, 214
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM