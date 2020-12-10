***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.12.2020 18:13
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
10.12.2020 1.750 7.117,50 2.750 11.010,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892685
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0752
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8996
En Düşük
7,8188
18:059,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1313
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5842
En Düşük
9,4454
18:05466,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,11
|Açılış
|: 466,28
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8936
|7,8996
|% 0,96
|
|Euro
|9,5757
|9,5834
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,4366
|10,4890
|% -0,07
|
|Frank
|8,8336
|8,8868
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0943
|2,1048
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,73
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,05
|
|B. Petrol
|50,85
|50,85
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA