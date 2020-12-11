***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.12.2020 18:19
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
11.12.2020 2.750 11.255,00 3.056 12.662,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892861
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0341
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0725
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05464,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,92
|Açılış
|: 464,92
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.729.314
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8429
|7,8562
|% -0,43
|
|Euro
|9,4990
|9,5194
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3319
|10,3838
|% -1,26
|
|Frank
|8,7747
|8,8276
|% -1,00
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TAVHL, TSKB
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 7 artarak (% 1.21 ) 1, 234
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BERA, MZHLD, EPLAS, AKCNS, LINK, BRSAN, SELGD, SNKRN, BRKSN
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17:58
SILVR, CIMSA, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
TKURU, MARTI, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında