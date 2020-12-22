***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.12.2020 18:26
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
22.12.2020 750 2.885,00 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894286
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0416
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,2908
18:05458,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,97
|Açılış
|: 458,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6396
|7,6461
|% 0,06
|
|Euro
|9,2995
|9,3086
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,1784
|10,2294
|% -0,67
|
|Frank
|8,5639
|8,6155
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-8,76
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,40
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,21
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|-0,74
|