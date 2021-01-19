***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.01.2021 18:43
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
19.01.2021 250 980,00 270 1.074,80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903343
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 54,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 54,7500
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:056,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,06
|Açılış
|: 6,06
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,10
En Düşük
5,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4589
|7,4663
|% -0,09
|
|Euro
|9,0444
|9,0540
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1385
|10,1893
|% 0,07
|
|Frank
|8,3632
|8,4136
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9838
|1,9938
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|3,22
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|1,20
|