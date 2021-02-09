***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.02.2021 19:29
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
09.02.2021 1.250 5.205,00 500 2.107,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908713
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05417,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,25
|Açılış
|: 417,71
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.836.147
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.452.779
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.819.411
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|19.832.180
|% 9,99
|
|TACTR
|37,90
|3.881.120
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,14
|53.096.315
|% -9,49
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|PKENT
|1.811,90
|1.051.674
|% -8,95
|
|ATSYH
|6,40
|805.680
|% -8,18
|
|KOZAL
|137,50
|5.077.442.300
|% 2,31
|
|GARAN
|10,20
|2.463.618.201
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.460.925.831
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.083.753.444
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|560.911.970
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.072.735.255
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0718
|7,0796
|% 0,09
|
|Euro
|8,5660
|8,5783
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,7322
|9,7810
|% 0,37
|
|Frank
|7,8939
|7,9415
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8806
|1,8901
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|6,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|0,41
|