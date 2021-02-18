***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.02.2021 18:21
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
18.02.2021 250 982,50 250 992,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910883
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:057,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0435
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0787
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05398,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 398,43
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUHCM
|66,00
|180.229.460
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.473.180
|% 10,00
|
|HEKTS
|31,70
|608.922.765
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|266.069.565
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|204.047.762
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.756.024
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.315.960
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|515.245.358
|% -9,97
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|82.591.785
|% -9,91
|
|HALKB
|5,70
|3.765.526.339
|% -1,21
|
|SASA
|49,80
|3.069.477.170
|% 9,98
|
|KOZAL
|150,90
|2.763.543.703
|% 6,04
|
|GARAN
|9,35
|1.717.173.308
|% -2,09
|
|THYAO
|12,29
|1.549.506.188
|% 0,74
|
|HALKB
|5,70
|3.765.526.339
|% -1,21
|
|SKBNK
|1,50
|521.573.199
|% 0,67
|
|IHLAS
|1,16
|358.986.069
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,39
|1.277.301.191
|% -3,09
|
|ODAS
|4,10
|1.127.379.354
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9902
|6,9949
|% 0,41
|
|Euro
|8,4457
|8,4531
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,7100
|9,7587
|% 0,88
|
|Frank
|7,7474
|7,7940
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,15
|
|Altın Gr.
|398
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
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17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
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17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem