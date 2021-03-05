***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.03.2021 18:48
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
05.03.2021 1.000 3.785,00 500 1.922,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915582
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0469
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05412,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,87
|Açılış
|: 412,26
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
413,34
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5516
|7,5582
|% 0,62
|
|Euro
|9,0000
|9,0119
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,3997
|10,4519
|% -0,05
|
|Frank
|8,0798
|8,1285
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0062
|2,0163
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,39
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,00
|69,00
|2,26
|