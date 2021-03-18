***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.03.2021 20:07
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
18.03.2021 250 1.022,50 500 2.045,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919126
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3067
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -0,1887
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7270
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -0,2632
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,79
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -13,76
|Açılış
|: 406,60
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2993
|7,3055
|% -2,53
|
|Euro
|8,7174
|8,7296
|% -2,90
|
|Sterlin
|10,1412
|10,1921
|% -2,80
|
|Frank
|7,8293
|7,8765
|% -3,22
|
|Riyal
|1,9416
|1,9513
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,52
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,15
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|-0,20
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-3,62
|